Сьогоднішня ціна DexTools (DEXT)

Поточна ціна DexTools (DEXT) сьогодні становить 0.40467 USD з ринковою капіталізацією $ 31.76M USD. Ціна DEXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DexTools:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.28K USD

- зміна ціни DexTools протягом дня — -5.15%

- циркуляційна пропозиція – 78.48M USD

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