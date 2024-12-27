Ціна DexTools (DEXT)
Поточна ціна DexTools (DEXT) сьогодні становить 0.40467 USD з ринковою капіталізацією $ 31.76M USD. Ціна DEXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DexTools:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.28K USD
- зміна ціни DexTools протягом дня — -5.15%
- циркуляційна пропозиція – 78.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DexTools до USD становила $ -0.0220168737852383.
За останні 30 днів зміна ціни DexTools до USD становила $ -0.0754876678.
За останні 60 днів зміна ціни DexTools до USD становила $ -0.1073965043.
За останні 90 днів зміна ціни DexTools до USD становила $ -0.2959073823922165.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0220168737852383
|-5.15%
|30 днів
|$ -0.0754876678
|-18.65%
|60 днів
|$ -0.1073965043
|-26.53%
|90 днів
|$ -0.2959073823922165
|-42.23%
Останній аналіз цін DexTools: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-5.15%
+8.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.
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