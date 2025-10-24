Інформація щодо ціни Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00121169 $ 0,00121169 $ 0,00121169 Мін. за 24 год $ 0,00168536 $ 0,00168536 $ 0,00168536 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00121169$ 0,00121169 $ 0,00121169 Макс. за 24 год $ 0,00168536$ 0,00168536 $ 0,00168536 Рекордний максимум $ 0,00934615$ 0,00934615 $ 0,00934615 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +22,24% Зміна ціни (1 дн.) +15,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,16%

Актуальна ціна Developer Camp (DEVELOPER) становить $0,00179057. За останні 24 години DEVELOPER торгувався між мінімумом у $ 0,00121169 і максимумом у $ 0,00168536, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEVELOPER становить $ 0,00934615, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEVELOPER змінився на +22,24% за останню годину, +15,72% за 24 години та на -25,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Developer Camp (DEVELOPER)

Ринкова капіталізація $ 1,72M$ 1,72M $ 1,72M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,72M$ 1,72M $ 1,72M Циркуляційне постачання 959,28M 959,28M 959,28M Загальна пропозиція 959 278 938,797414 959 278 938,797414 959 278 938,797414

Поточна ринкова капіталізація Developer Camp — $ 1,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEVELOPER — 959,28M, зі загальною пропозицією 959278938.797414. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,72M.