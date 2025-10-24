Актуальна ціна Developer Camp сьогодні становить 0,00179057 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEVELOPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEVELOPER на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Developer Camp сьогодні становить 0,00179057 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEVELOPER до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEVELOPER на MEXC вже зараз.

Докладніше про DEVELOPER

Інформація про ціну DEVELOPER

Офіційний вебсайт DEVELOPER

Токеноміка DEVELOPER

Прогноз ціни DEVELOPER

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Developer Camp

Ціна Developer Camp (DEVELOPER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DEVELOPER до USD:

$0,00179057
$0,00179057$0,00179057
+15,70%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Developer Camp (DEVELOPER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:50:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00121169
$ 0,00121169$ 0,00121169
Мін. за 24 год
$ 0,00168536
$ 0,00168536$ 0,00168536
Макс. за 24 год

$ 0,00121169
$ 0,00121169$ 0,00121169

$ 0,00168536
$ 0,00168536$ 0,00168536

$ 0,00934615
$ 0,00934615$ 0,00934615

$ 0
$ 0$ 0

+22,24%

+15,72%

-25,16%

-25,16%

Актуальна ціна Developer Camp (DEVELOPER) становить $0,00179057. За останні 24 години DEVELOPER торгувався між мінімумом у $ 0,00121169 і максимумом у $ 0,00168536, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEVELOPER становить $ 0,00934615, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DEVELOPER змінився на +22,24% за останню годину, +15,72% за 24 години та на -25,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Developer Camp (DEVELOPER)

$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M

--
----

$ 1,72M
$ 1,72M$ 1,72M

959,28M
959,28M 959,28M

959 278 938,797414
959 278 938,797414 959 278 938,797414

Поточна ринкова капіталізація Developer Camp — $ 1,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEVELOPER — 959,28M, зі загальною пропозицією 959278938.797414. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,72M.

Історія ціни Developer Camp (DEVELOPER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Developer Camp до USD становила $ +0,0002432.
За останні 30 днів зміна ціни Developer Camp до USD становила $ -0,0003452193.
За останні 60 днів зміна ціни Developer Camp до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Developer Camp до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002432+15,72%
30 днів$ -0,0003452193-19,27%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Developer Camp (DEVELOPER)

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Developer Camp (DEVELOPER)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Developer Camp (USD)

Скільки коштуватиме Developer Camp (DEVELOPER) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Developer Camp (DEVELOPER) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Developer Camp.

Перегляньте прогноз ціни Developer Camp вже зараз!

DEVELOPER до місцевих валют

Токеноміка Developer Camp (DEVELOPER)

Розуміння токеноміки Developer Camp (DEVELOPER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DEVELOPER зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Developer Camp (DEVELOPER)

Скільки сьогодні коштує Developer Camp (DEVELOPER)?
Актуальна ціна DEVELOPER у USD становить 0,00179057 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DEVELOPER до USD?
Поточна ціна DEVELOPER до USD — $ 0,00179057. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Developer Camp?
Ринкова капіталізація DEVELOPER — $ 1,72M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DEVELOPER?
Циркуляційна пропозиція DEVELOPER — 959,28M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DEVELOPER?
DEVELOPER досяг історичної максимальної ціни у 0,00934615 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DEVELOPER?
Історична мінімальна ціна DEVELOPER становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DEVELOPER?
Актуальний обсяг торгівлі DEVELOPER за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DEVELOPER цього року?
DEVELOPER може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DEVELOPER для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:50:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Developer Camp (DEVELOPER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.