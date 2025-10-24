Інформація щодо ціни Derpy (DERPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001696 $ 0,00001696 $ 0,00001696 Мін. за 24 год $ 0,00001754 $ 0,00001754 $ 0,00001754 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001696$ 0,00001696 $ 0,00001696 Макс. за 24 год $ 0,00001754$ 0,00001754 $ 0,00001754 Рекордний максимум $ 0,00093001$ 0,00093001 $ 0,00093001 Найнижча ціна $ 0,00001591$ 0,00001591 $ 0,00001591 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,07%

Актуальна ціна Derpy (DERPY) становить $0,00001736. За останні 24 години DERPY торгувався між мінімумом у $ 0,00001696 і максимумом у $ 0,00001754, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DERPY становить $ 0,00093001, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001591.

Що стосується короткострокових результатів, то DERPY змінився на -- за останню годину, +1,49% за 24 години та на -5,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Derpy (DERPY)

Ринкова капіталізація $ 17,35K$ 17,35K $ 17,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,35K$ 17,35K $ 17,35K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 670 613,64468 999 670 613,64468 999 670 613,64468

Поточна ринкова капіталізація Derpy — $ 17,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DERPY — 999,67M, зі загальною пропозицією 999670613.64468. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,35K.