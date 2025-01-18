Ціна Derive (DRV)
Поточна ціна Derive (DRV) сьогодні становить 0.171596 USD з ринковою капіталізацією $ 94.69M USD. Ціна DRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Derive:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46M USD
- зміна ціни Derive протягом дня — -6.70%
- циркуляційна пропозиція – 553.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Derive до USD становила $ -0.0123406480408703.
За останні 30 днів зміна ціни Derive до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Derive до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Derive до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0123406480408703
|-6.70%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Derive: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-6.70%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base.
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