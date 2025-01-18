Сьогоднішня ціна Derive (DRV)

Поточна ціна Derive (DRV) сьогодні становить 0.171596 USD з ринковою капіталізацією $ 94.69M USD. Ціна DRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Derive:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.46M USD

- зміна ціни Derive протягом дня — -6.70%

- циркуляційна пропозиція – 553.82M USD

Отримуйте оновлення цін DRV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DRV.