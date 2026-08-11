Сьогоднішня ціна Deployr

Поточна ціна Deployr (DEPLOYR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEPLOYR до USD становить $ 0 за DEPLOYR.

Deployr наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 452,83, з циркуляційною пропозицією у 97,49M DEPLOYR. Протягом останніх 24 годин DEPLOYR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00265165, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEPLOYR змінився на +0,33% за останню годину та на -0,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,82.

Ринкова інформація щодо Deployr (DEPLOYR)

Ринкова капіталізація $ 13,45K$ 13,45K $ 13,45K Обсяг (за 24 год) $ 12,82$ 12,82 $ 12,82 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,45K$ 13,45K $ 13,45K Циркуляційне постачання 97,49M 97,49M 97,49M Загальна пропозиція 97 494 746,24222758 97 494 746,24222758 97 494 746,24222758

Поточна ринкова капіталізація Deployr — $ 13,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,82. Циркуляційна пропозиція DEPLOYR — 97,49M, зі загальною пропозицією 97494746.24222758. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,45K.