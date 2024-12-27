Сьогоднішня ціна DataBot (DATA)

Поточна ціна DataBot (DATA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 546.76K USD. Ціна DATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DataBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD

- зміна ціни DataBot протягом дня — +4.19%

- циркуляційна пропозиція – 887.55M USD

Отримуйте оновлення цін DATA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DATA.