Інформація щодо ціни Dark Eclipse (DARK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00186273 $ 0,00186273 $ 0,00186273 Мін. за 24 год $ 0,00299621 $ 0,00299621 $ 0,00299621 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00186273$ 0,00186273 $ 0,00186273 Макс. за 24 год $ 0,00299621$ 0,00299621 $ 0,00299621 Рекордний максимум $ 0,04480236$ 0,04480236 $ 0,04480236 Найнижча ціна $ 0,00116023$ 0,00116023 $ 0,00116023 Зміна ціни (за 1 год) +1,82% Зміна ціни (1 дн.) +28,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +125,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +125,31%

Актуальна ціна Dark Eclipse (DARK) становить $0,00293459. За останні 24 години DARK торгувався між мінімумом у $ 0,00186273 і максимумом у $ 0,00299621, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DARK становить $ 0,04480236, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00116023.

Що стосується короткострокових результатів, то DARK змінився на +1,82% за останню годину, +28,10% за 24 години та на +125,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dark Eclipse (DARK)

Ринкова капіталізація $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 957 849,0 999 957 849,0 999 957 849,0

Поточна ринкова капіталізація Dark Eclipse — $ 2,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DARK — 999,96M, зі загальною пропозицією 999957849.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,94M.