Токеноміка Daossui Token (DAOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Daossui Token (DAOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Daossui Token (DAOS) daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together. Офіційний вебсайт: https://daossui.io/ Купити DAOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Daossui Token (DAOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Daossui Token (DAOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,96K $ 93,96K $ 93,96K Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B FDV (повністю розведена вартість): $ 93,96K $ 93,96K $ 93,96K Історичний максимум: $ 0,00799731 $ 0,00799731 $ 0,00799731 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Daossui Token (DAOS)

Токеноміка Daossui Token (DAOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Daossui Token (DAOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAOS, досліджуйте ціну токена DAOS в реальному часі!

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