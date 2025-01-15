Ціна Daossui Token (DAOS)
Поточна ціна Daossui Token (DAOS) сьогодні становить 0.00394424 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна DAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daossui Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 396.20K USD
- зміна ціни Daossui Token протягом дня — -16.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daossui Token до USD становила $ -0.000772662012194558.
За останні 30 днів зміна ціни Daossui Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Daossui Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Daossui Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000772662012194558
|-16.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Daossui Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.49%
-16.38%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.
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