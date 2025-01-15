Сьогоднішня ціна Daossui Token (DAOS)

Поточна ціна Daossui Token (DAOS) сьогодні становить 0.00394424 USD з ринковою капіталізацією $ 4.33M USD. Ціна DAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daossui Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 396.20K USD

- зміна ціни Daossui Token протягом дня — -16.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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