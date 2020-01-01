Токеноміка dancing triangle (TRIANGLE) Дізнайтеся ключову інформацію про dancing triangle (TRIANGLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація dancing triangle (TRIANGLE) Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Офіційний вебсайт: https://dancingtriangle.vip Купити TRIANGLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни dancing triangle (TRIANGLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена dancing triangle (TRIANGLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 136,87K $ 136,87K $ 136,87K Загальна пропозиція: $ 942,45M $ 942,45M $ 942,45M Циркуляційна пропозиція: $ 942,45M $ 942,45M $ 942,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 136,87K $ 136,87K $ 136,87K Історичний максимум: $ 0,00468674 $ 0,00468674 $ 0,00468674 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014525 $ 0,00014525 $ 0,00014525 Дізнайтеся більше про ціну dancing triangle (TRIANGLE)

Токеноміка dancing triangle (TRIANGLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки dancing triangle (TRIANGLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRIANGLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRIANGLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRIANGLE, досліджуйте ціну токена TRIANGLE в реальному часі!

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