Яка зараз ціна Cypher?

Cypher торгують за ₴0.0989562468595447232000, що відображає зміну ціни на рівні -1.70% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як CYPH порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.70% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо CYPH перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Cypher виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Launchpad,Ethereum Ecosystem?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Launchpad,Ethereum Ecosystem CYPH демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Cypher?

Ринкова капіталізація ₴11715331.33074648512000 розташовує CYPH на #4349 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0976959413126793248000 до ₴0.1008478072308631648000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують CYPH?

Cypher згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку CYPH?

З 118366765.53805421 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.