Ціна CryptoDM (CDM)
Поточна ціна CryptoDM (CDM) сьогодні становить 0,03036425 USD з ринковою капіталізацією $ 27,33K USD. Ціна CDM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryptoDM:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CryptoDM протягом дня — +0,58%
- циркуляційна пропозиція – 900,00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryptoDM до USD становила $ +0,00017497.
За останні 30 днів зміна ціни CryptoDM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CryptoDM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CryptoDM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00017497
|+0,58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CryptoDM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,64%
+0,58%
-13,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data
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