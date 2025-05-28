Сьогоднішня ціна CryptoDM (CDM)

Поточна ціна CryptoDM (CDM) сьогодні становить 0,03036425 USD з ринковою капіталізацією $ 27,33K USD. Ціна CDM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryptoDM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CryptoDM протягом дня — +0,58%

- циркуляційна пропозиція – 900,00K USD

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