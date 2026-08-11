Сьогоднішня ціна crypto guy

Поточна ціна crypto guy (CRYPTO GUY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRYPTO GUY до USD становить $ 0 за CRYPTO GUY.

crypto guy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34 379, з циркуляційною пропозицією у 950,00M CRYPTO GUY. Протягом останніх 24 годин CRYPTO GUY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00152308, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRYPTO GUY змінився на +0,60% за останню годину та на -21,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо crypto guy (CRYPTO GUY)

Ринкова капіталізація $ 34,38K$ 34,38K $ 34,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 36,19K$ 36,19K $ 36,19K Циркуляційне постачання 950,00M 950,00M 950,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація crypto guy — $ 34,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRYPTO GUY — 950,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 36,19K.