Сьогоднішня ціна Code Token (CODE)

Поточна ціна Code Token (CODE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 868.33K USD. Ціна CODE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Code Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD

- зміна ціни Code Token протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.01T USD

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