Ціна CargoX (CXO)
Поточна ціна CargoX (CXO) сьогодні становить 0.206288 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49M USD. Ціна CXO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CargoX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.68K USD
- зміна ціни CargoX протягом дня — +2.47%
- циркуляційна пропозиція – 167.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CargoX до USD становила $ +0.0049806.
За останні 30 днів зміна ціни CargoX до USD становила $ -0.0066681770.
За останні 60 днів зміна ціни CargoX до USD становила $ -0.0284445778.
За останні 90 днів зміна ціни CargoX до USD становила $ -0.0378249582303924.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0049806
|+2.47%
|30 днів
|$ -0.0066681770
|-3.23%
|60 днів
|$ -0.0284445778
|-13.78%
|90 днів
|$ -0.0378249582303924
|-15.49%
Останній аналіз цін CargoX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+2.47%
-3.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!
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