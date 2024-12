Що таке CargoX ( CXO)

The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!

Ресурс CargoX (CXO) Whitepaper Офіційний вебсайт