Сьогоднішня ціна CargoX (CXO)

Поточна ціна CargoX (CXO) сьогодні становить 0.206288 USD з ринковою капіталізацією $ 34.49M USD. Ціна CXO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CargoX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.68K USD

- зміна ціни CargoX протягом дня — +2.47%

- циркуляційна пропозиція – 167.16M USD

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