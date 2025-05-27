Що таке Orbital Assets (ORBA)

$ORBA — це нативний токен, що підтримує екосистему Orbital Assets (ORBA) — платформу, що революціонізує токенізацію активів реального світу (RWA). Власники $ORBA можуть брати участь в управлінні, отримувати доступ до високоякісних послуг токенізації та отримувати переваги від зростання децентралізованої економіки управління активами. Оскільки активи реального світу, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, оцифровуються на ORBA, $ORBA відіграє центральну роль у спрощенні транзакцій, винагороді учасників та безпеці мережі.

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Прогноз курсу Orbital Assets

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Історія ціни Orbital Assets

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Як купити Orbital Assets (ORBA)

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ORBA до місцевих валют

1 ORBA до VND ₫ 379,4868 1 ORBA до AUD A$ 0,02294 1 ORBA до GBP ￡ 0,010952 1 ORBA до EUR € 0,013024 1 ORBA до USD $ 0,0148 1 ORBA до MYR RM 0,062604 1 ORBA до TRY ₺ 0,577348 1 ORBA до JPY ¥ 2,136824 1 ORBA до RUB ₽ 1,187552 1 ORBA до INR ₹ 1,262736 1 ORBA до IDR Rp 242,622912 1 ORBA до KRW ₩ 20,357548 1 ORBA до PHP ₱ 0,822288 1 ORBA до EGP ￡E. 0,736892 1 ORBA до BRL R$ 0,083472 1 ORBA до CAD C$ 0,020276 1 ORBA до BDT ৳ 1,806784 1 ORBA до NGN ₦ 23,454744 1 ORBA до UAH ₴ 0,616864 1 ORBA до VES Bs 1,3912 1 ORBA до PKR Rs 4,167828 1 ORBA до KZT ₸ 7,535568 1 ORBA до THB ฿ 0,485292 1 ORBA до TWD NT$ 0,444148 1 ORBA до AED د.إ 0,054316 1 ORBA до CHF Fr 0,012136 1 ORBA до HKD HK$ 0,115884 1 ORBA до MAD .د.م 0,136604 1 ORBA до MXN $ 0,284604

Ресурс Orbital Assets

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