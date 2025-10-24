Актуальна ціна Caesar сьогодні становить 0,01141779 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAESAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAESAR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Caesar сьогодні становить 0,01141779 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CAESAR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CAESAR на MEXC вже зараз.

Докладніше про CAESAR

Інформація про ціну CAESAR

Офіційний вебсайт CAESAR

Токеноміка CAESAR

Прогноз ціни CAESAR

Ціна Caesar (CAESAR)

Актуальна ціна 1 CAESAR до USD:

$0,01141779
$0,01141779$0,01141779
+10,60%1D
Графік ціни Caesar (CAESAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:35:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Caesar (CAESAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01023326
$ 0,01023326$ 0,01023326
Мін. за 24 год
$ 0,01142919
$ 0,01142919$ 0,01142919
Макс. за 24 год

$ 0,01023326
$ 0,01023326$ 0,01023326

$ 0,01142919
$ 0,01142919$ 0,01142919

$ 0,02986281
$ 0,02986281$ 0,02986281

$ 0,00704573
$ 0,00704573$ 0,00704573

+1,03%

+10,61%

-5,37%

-5,37%

Актуальна ціна Caesar (CAESAR) становить $0,01141779. За останні 24 години CAESAR торгувався між мінімумом у $ 0,01023326 і максимумом у $ 0,01142919, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAESAR становить $ 0,02986281, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00704573.

Що стосується короткострокових результатів, то CAESAR змінився на +1,03% за останню годину, +10,61% за 24 години та на -5,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Caesar (CAESAR)

$ 11,42M
$ 11,42M$ 11,42M

--
----

$ 11,42M
$ 11,42M$ 11,42M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 913,5852084
999 999 913,5852084 999 999 913,5852084

Поточна ринкова капіталізація Caesar — $ 11,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAESAR — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999913.5852084. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,42M.

Історія ціни Caesar (CAESAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caesar до USD становила $ +0,00109565.
За останні 30 днів зміна ціни Caesar до USD становила $ -0,0014712381.
За останні 60 днів зміна ціни Caesar до USD становила $ -0,0066724708.
За останні 90 днів зміна ціни Caesar до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00109565+10,61%
30 днів$ -0,0014712381-12,88%
60 днів$ -0,0066724708-58,43%
90 днів$ 0--

Що таке Caesar (CAESAR)

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Caesar (CAESAR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Caesar (USD)

Скільки коштуватиме Caesar (CAESAR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Caesar (CAESAR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Caesar.

Перегляньте прогноз ціни Caesar вже зараз!

CAESAR до місцевих валют

Токеноміка Caesar (CAESAR)

Розуміння токеноміки Caesar (CAESAR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CAESAR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Caesar (CAESAR)

Скільки сьогодні коштує Caesar (CAESAR)?
Актуальна ціна CAESAR у USD становить 0,01141779 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CAESAR до USD?
Поточна ціна CAESAR до USD — $ 0,01141779. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Caesar?
Ринкова капіталізація CAESAR — $ 11,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CAESAR?
Циркуляційна пропозиція CAESAR — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CAESAR?
CAESAR досяг історичної максимальної ціни у 0,02986281 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CAESAR?
Історична мінімальна ціна CAESAR становила 0,00704573 USD.
Який обсяг торгівлі CAESAR?
Актуальний обсяг торгівлі CAESAR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CAESAR цього року?
CAESAR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CAESAR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Caesar (CAESAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.