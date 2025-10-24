Інформація щодо ціни Caesar (CAESAR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01023326 $ 0,01023326 $ 0,01023326 Мін. за 24 год $ 0,01142919 $ 0,01142919 $ 0,01142919 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01023326$ 0,01023326 $ 0,01023326 Макс. за 24 год $ 0,01142919$ 0,01142919 $ 0,01142919 Рекордний максимум $ 0,02986281$ 0,02986281 $ 0,02986281 Найнижча ціна $ 0,00704573$ 0,00704573 $ 0,00704573 Зміна ціни (за 1 год) +1,03% Зміна ціни (1 дн.) +10,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,37%

Актуальна ціна Caesar (CAESAR) становить $0,01141779. За останні 24 години CAESAR торгувався між мінімумом у $ 0,01023326 і максимумом у $ 0,01142919, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CAESAR становить $ 0,02986281, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00704573.

Що стосується короткострокових результатів, то CAESAR змінився на +1,03% за останню годину, +10,61% за 24 години та на -5,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Caesar (CAESAR)

Ринкова капіталізація $ 11,42M$ 11,42M $ 11,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,42M$ 11,42M $ 11,42M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 913,5852084 999 999 913,5852084 999 999 913,5852084

Поточна ринкова капіталізація Caesar — $ 11,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CAESAR — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999913.5852084. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,42M.