Сьогоднішня ціна BUGO (BUGO)

Поточна ціна BUGO (BUGO) сьогодні становить 0,00154724 USD з ринковою капіталізацією $ 1,54M USD. Ціна BUGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUGO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BUGO протягом дня — +3,37%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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