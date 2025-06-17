Ціна BUGO (BUGO)
Поточна ціна BUGO (BUGO) сьогодні становить 0,00154724 USD з ринковою капіталізацією $ 1,54M USD. Ціна BUGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUGO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BUGO протягом дня — +3,37%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUGO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BUGO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BUGO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BUGO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUGO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,70%
+3,37%
+160,46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUGO is a community-driven meme token launched on the Flare Network with a fixed supply and burned liquidity. The project was revived through a community-led CTO after the original developer stepped away. BUGO aims to foster meme culture on Flare while experimenting with utility around token tracking, analytics bots, and gamified engagement tools. There are no taxes, no mint functions, and no central control.
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