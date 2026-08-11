Скільки коштує Buburry зараз?

Buburry зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься BUBURRY сьогодні?

BUBURRY продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,MemeCore Ecosystem.

Наскільки популярний Buburry сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають BUBURRY.

Що відрізняє Buburry від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,MemeCore Ecosystem та створений на мережі --, BUBURRY пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки BUBURRY існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Buburry за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.