Сьогоднішня ціна Bubb

Поточна ціна Bubb (BUBB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUBB до USD становить $ 0 за BUBB.

Bubb наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 387, з циркуляційною пропозицією у 1,00B BUBB. Протягом останніх 24 годин BUBB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04118921, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUBB змінився на +0,20% за останню годину та на +0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bubb (BUBB)

Ринкова капіталізація $ 48,39K$ 48,39K $ 48,39K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,39K$ 48,39K $ 48,39K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Bubb — $ 48,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUBB — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,39K.