Ціна BreadHeads (CRUMBS)
Поточна ціна BreadHeads (CRUMBS) сьогодні становить 0,0001889 USD з ринковою капіталізацією $ 188,86K USD. Ціна CRUMBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BreadHeads:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BreadHeads протягом дня — +19,35%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
Отримуйте оновлення цін CRUMBS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRUMBS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BreadHeads до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BreadHeads до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BreadHeads до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BreadHeads до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+19,35%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BreadHeads: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,61%
+19,35%
+12,65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки BreadHeads (CRUMBS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRUMBS зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRUMBS до VND
₫4,9709035
|1 CRUMBS до AUD
A$0,000290906
|1 CRUMBS до GBP
￡0,000137897
|1 CRUMBS до EUR
€0,000162454
|1 CRUMBS до USD
$0,0001889
|1 CRUMBS до MYR
RM0,000802825
|1 CRUMBS до TRY
₺0,007493663
|1 CRUMBS до JPY
¥0,027475505
|1 CRUMBS до RUB
₽0,014826761
|1 CRUMBS до INR
₹0,016254845
|1 CRUMBS до IDR
Rp3,096720816
|1 CRUMBS до KRW
₩0,258060068
|1 CRUMBS до PHP
₱0,010746521
|1 CRUMBS до EGP
￡E.0,009573452
|1 CRUMBS до BRL
R$0,001037061
|1 CRUMBS до CAD
C$0,000258793
|1 CRUMBS до BDT
৳0,02308358
|1 CRUMBS до NGN
₦0,292413422
|1 CRUMBS до UAH
₴0,007909243
|1 CRUMBS до VES
Bs0,0194567
|1 CRUMBS до PKR
Rs0,05357204
|1 CRUMBS до KZT
₸0,098590688
|1 CRUMBS до THB
฿0,006184586
|1 CRUMBS до TWD
NT$0,005576328
|1 CRUMBS до AED
د.إ0,000693263
|1 CRUMBS до CHF
Fr0,000153009
|1 CRUMBS до HKD
HK$0,001480976
|1 CRUMBS до MAD
.د.م0,001709545
|1 CRUMBS до MXN
$0,003600434