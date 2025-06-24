Сьогоднішня ціна BreadHeads (CRUMBS)

Поточна ціна BreadHeads (CRUMBS) сьогодні становить 0,0001889 USD з ринковою капіталізацією $ 188,86K USD. Ціна CRUMBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BreadHeads:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BreadHeads протягом дня — +19,35%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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