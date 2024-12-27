Сьогоднішня ціна BLOCKv (VEE)

Поточна ціна BLOCKv (VEE) сьогодні становить 0.0111731 USD з ринковою капіталізацією $ 36.99M USD. Ціна VEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BLOCKv:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.56K USD

- зміна ціни BLOCKv протягом дня — +1.08%

- циркуляційна пропозиція – 3.30B USD

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