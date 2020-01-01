Токеноміка Black Devil (ANGLERFISH) Дізнайтеся ключову інформацію про Black Devil (ANGLERFISH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Black Devil (ANGLERFISH) An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Офіційний вебсайт: https://anglerfishsol.com/ Купити ANGLERFISH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Black Devil (ANGLERFISH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Black Devil (ANGLERFISH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 112,91K $ 112,91K $ 112,91K Загальна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M Циркуляційна пропозиція: $ 999,34M $ 999,34M $ 999,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 112,91K $ 112,91K $ 112,91K Історичний максимум: $ 0,00936291 $ 0,00936291 $ 0,00936291 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011299 $ 0,00011299 $ 0,00011299 Дізнайтеся більше про ціну Black Devil (ANGLERFISH)

Токеноміка Black Devil (ANGLERFISH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Black Devil (ANGLERFISH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANGLERFISH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANGLERFISH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANGLERFISH, досліджуйте ціну токена ANGLERFISH в реальному часі!

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