Сьогоднішня ціна Bitsocial

Поточна ціна Bitsocial (BSO) сьогодні становить $ 0.00641167, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BSO до USD становить $ 0.00641167 за BSO.

Bitsocial наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,346,450, з циркуляційною пропозицією у 210.00M BSO. Протягом останніх 24 годин BSO торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0110834, тоді як історичний мінімум — $ 0.00527269.

У короткостроковій динаміці BSO змінився на -- за останню годину та на +0.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.13.

Ринкова інформація щодо Bitsocial (BSO)

Ринкова капіталізація $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Обсяг (за 24 год) $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Циркуляційне постачання 210.00M 210.00M 210.00M Загальна пропозиція 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bitsocial — $ 1.35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.13. Циркуляційна пропозиція BSO — 210.00M, зі загальною пропозицією 210000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.35M.