Сьогоднішня ціна bitsCrunch Token

Поточна ціна bitsCrunch Token (BCUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCUT до USD становить $ 0 за BCUT.

bitsCrunch Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 626,331, з циркуляційною пропозицією у 706.27M BCUT. Протягом останніх 24 годин BCUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.535915, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BCUT змінився на +0.26% за останню годину та на +14.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.77K.

Ринкова інформація щодо bitsCrunch Token (BCUT)

Ринкова капіталізація $ 626.33K$ 626.33K $ 626.33K Обсяг (за 24 год) $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 626.33K$ 626.33K $ 626.33K Циркуляційне постачання 706.27M 706.27M 706.27M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація bitsCrunch Token — $ 626.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.77K. Циркуляційна пропозиція BCUT — 706.27M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 626.33K.