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Поточна ціна bitsCrunch Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BCUT становить 626,331 USD. Відстежуйте оновлення цін BCUT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна bitsCrunch Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BCUT становить 626,331 USD. Відстежуйте оновлення цін BCUT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BCUT

Інформація про ціну BCUT

Що таке BCUT

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Токеноміка BCUT

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Ціна bitsCrunch Token (BCUT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BCUT до USD:

$0.00062679
$0.00062679$0.00062679
-0.03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни bitsCrunch Token (BCUT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:38:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна bitsCrunch Token

Поточна ціна bitsCrunch Token (BCUT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BCUT до USD становить $ 0 за BCUT.

bitsCrunch Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 626,331, з циркуляційною пропозицією у 706.27M BCUT. Протягом останніх 24 годин BCUT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.535915, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BCUT змінився на +0.26% за останню годину та на +14.28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.77K.

Ринкова інформація щодо bitsCrunch Token (BCUT)

$ 626.33K
$ 626.33K$ 626.33K

$ 4.77K
$ 4.77K$ 4.77K

$ 626.33K
$ 626.33K$ 626.33K

706.27M
706.27M 706.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація bitsCrunch Token — $ 626.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.77K. Циркуляційна пропозиція BCUT — 706.27M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 626.33K.

Історія ціни bitsCrunch Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.535915
$ 0.535915$ 0.535915

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-4.77%

+14.28%

+14.28%

Історія ціни bitsCrunch Token (BCUT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bitsCrunch Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bitsCrunch Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bitsCrunch Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bitsCrunch Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.77%
30 днів$ 0-30.28%
60 днів$ 0-43.40%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни bitsCrunch Token

Прогноз ціни bitsCrunch Token (BCUT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BCUT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни bitsCrunch Token (BCUT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна bitsCrunch Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне bitsCrunch Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BCUT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни bitsCrunch Token.

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Ресурс bitsCrunch Token (BCUT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AnalyticsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

Про bitsCrunch Token

Яка зараз ціна bitsCrunch Token?

Торгуючи за ₴, bitsCrunch Token продемонстрував зміну ціни на рівні -4.77% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку BCUT?

Поставки грають важливу роль: з обігу 706270647.3454585 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація bitsCrunch Token?

Його ринкова капіталізація становить ₴27608843.35637516640000, що займає #3742 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

BCUT зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як bitsCrunch Token вписується у категорію Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Analytics,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Coinbase Ventures Portfolio,CoinList Launchpad?

Як токен Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Analytics,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Coinbase Ventures Portfolio,CoinList Launchpad, BCUT конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про bitsCrunch Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:38:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для bitsCrunch Token (BCUT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Velvet

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+69.15%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00919
$0.00919$0.00919

+53.42%

ZKcandy

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ZAY

$2.7515
$2.7515$2.7515

+52.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.51551
$0.51551$0.51551

+34.99%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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