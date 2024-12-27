Сьогоднішня ціна Bitcorn (BITCORN)

Поточна ціна Bitcorn (BITCORN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.69K USD. Ціна BITCORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.14K USD

- зміна ціни Bitcorn протягом дня — -12.23%

- циркуляційна пропозиція – 999.38M USD

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