Токеноміка Bitcointry Token (BTTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcointry Token (BTTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcointry Token (BTTY) This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Офіційний вебсайт: https://bitcointry.com Купити BTTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcointry Token (BTTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcointry Token (BTTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 421,40K $ 421,40K $ 421,40K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 492,07M $ 492,07M $ 492,07M FDV (повністю розведена вартість): $ 428,19K $ 428,19K $ 428,19K Історичний максимум: $ 0,0025112 $ 0,0025112 $ 0,0025112 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00085638 $ 0,00085638 $ 0,00085638 Дізнайтеся більше про ціну Bitcointry Token (BTTY)

Токеноміка Bitcointry Token (BTTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcointry Token (BTTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTTY, досліджуйте ціну токена BTTY в реальному часі!

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