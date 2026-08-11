Сьогоднішня ціна Billy Base

Поточна ціна Billy Base (BILLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BILLY до USD становить $ 0 за BILLY.

Billy Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 872, з циркуляційною пропозицією у 964,92M BILLY. Протягом останніх 24 годин BILLY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01033622, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BILLY змінився на -- за останню годину та на -15,42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Billy Base (BILLY)

Ринкова капіталізація $ 23,87K$ 23,87K $ 23,87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,87K$ 23,87K $ 23,87K Циркуляційне постачання 964,92M 964,92M 964,92M Загальна пропозиція 964 917 753,7618145 964 917 753,7618145 964 917 753,7618145

Поточна ринкова капіталізація Billy Base — $ 23,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BILLY — 964,92M, зі загальною пропозицією 964917753.7618145. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,87K.