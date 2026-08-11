Сьогоднішня ціна BER

Поточна ціна BER (BER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BER до USD становить $ 0 за BER.

BER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 720 298, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M BER. Протягом останніх 24 годин BER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00106735, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BER змінився на +0,25% за останню годину та на +4,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 168,73.

Ринкова інформація щодо BER (BER)

Ринкова капіталізація $ 720,30K$ 720,30K $ 720,30K Обсяг (за 24 год) $ 168,73$ 168,73 $ 168,73 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 720,30K$ 720,30K $ 720,30K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 948,062281 999 999 948,062281 999 999 948,062281

Поточна ринкова капіталізація BER — $ 720,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 168,73. Циркуляційна пропозиція BER — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999948.062281. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 720,30K.