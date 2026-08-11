Яка зараз ціна Beamable Network Token?

Beamable Network Token торгують за ₴0.1073830787931595520000, що відображає зміну ціни на рівні 2.75% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BMB порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 2.75% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BMB перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Beamable Network Token виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,DePIN?

У сегменті Solana Ecosystem,DePIN BMB демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Beamable Network Token?

Ринкова капіталізація ₴21546086.27363060480000 розташовує BMB на #3631 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1008746260396333920000 до ₴0.1229226984965159840000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BMB?

Beamable Network Token згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BMB?

З 200649771.12668368 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.