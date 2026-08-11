Сьогоднішня ціна Based Cheese

Поточна ціна Based Cheese (CHEESE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHEESE до USD становить $ 0 за CHEESE.

Based Cheese наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 607, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CHEESE. Протягом останніх 24 годин CHEESE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHEESE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Based Cheese (CHEESE)

Ринкова капіталізація $ 22,61K$ 22,61K $ 22,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,61K$ 22,61K $ 22,61K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Based Cheese — $ 22,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHEESE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,61K.