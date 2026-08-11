Сьогоднішня ціна Bagwork

Поточна ціна Bagwork (BAGWORK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BAGWORK до USD становить $ 0 за BAGWORK.

Bagwork наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 88 493, з циркуляційною пропозицією у 996,09M BAGWORK. Протягом останніх 24 годин BAGWORK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04827521, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BAGWORK змінився на -2,31% за останню годину та на -6,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Bagwork (BAGWORK)

Ринкова капіталізація $ 88,49K$ 88,49K $ 88,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,49K$ 88,49K $ 88,49K Циркуляційне постачання 996,09M 996,09M 996,09M Загальна пропозиція 996 091 415,586972 996 091 415,586972 996 091 415,586972

Поточна ринкова капіталізація Bagwork — $ 88,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BAGWORK — 996,09M, зі загальною пропозицією 996091415.586972. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,49K.