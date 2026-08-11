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Поточна ціна ayFLOW сьогодні становить 0,03710569 USD. Ринкова капіталізація AYFLOW становить 775 086 USD. Відстежуйте оновлення цін AYFLOW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ayFLOW сьогодні становить 0,03710569 USD. Ринкова капіталізація AYFLOW становить 775 086 USD. Відстежуйте оновлення цін AYFLOW до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AYFLOW

Інформація про ціну AYFLOW

Що таке AYFLOW

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Ціна ayFLOW (AYFLOW)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AYFLOW до USD:

$0,0375271
$0,0375271$0,0375271
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ayFLOW (AYFLOW) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:12:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ayFLOW

Поточна ціна ayFLOW (AYFLOW) сьогодні становить $ 0,03710569, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AYFLOW до USD становить $ 0,03710569 за AYFLOW.

ayFLOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 775 086, з циркуляційною пропозицією у 20,89M AYFLOW. Протягом останніх 24 годин AYFLOW торгувався між $ 0,03663685 (мінімум) та $ 0,03807919 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,429407, тоді як історичний мінімум — $ 0,02914672.

У короткостроковій динаміці AYFLOW змінився на -0,20% за останню годину та на +13,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 189,42.

Ринкова інформація щодо ayFLOW (AYFLOW)

$ 775,09K
$ 775,09K$ 775,09K

$ 189,42
$ 189,42$ 189,42

$ 775,09K
$ 775,09K$ 775,09K

20,89M
20,89M 20,89M

20 888 596,02927778
20 888 596,02927778 20 888 596,02927778

Поточна ринкова капіталізація ayFLOW — $ 775,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 189,42. Циркуляційна пропозиція AYFLOW — 20,89M, зі загальною пропозицією 20888596.02927778. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 775,09K.

Історія ціни ayFLOW у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03663685
$ 0,03663685$ 0,03663685
Мін. за 24 год
$ 0,03807919
$ 0,03807919$ 0,03807919
Макс. за 24 год

$ 0,03663685
$ 0,03663685$ 0,03663685

$ 0,03807919
$ 0,03807919$ 0,03807919

$ 0,429407
$ 0,429407$ 0,429407

$ 0,02914672
$ 0,02914672$ 0,02914672

-0,20%

-0,90%

+13,12%

+13,12%

Історія ціни ayFLOW (AYFLOW) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ayFLOW до USD становила $ -0,000342562967154937.
За останні 30 днів зміна ціни ayFLOW до USD становила $ +0,0041463122.
За останні 60 днів зміна ціни ayFLOW до USD становила $ -0,0057249144.
За останні 90 днів зміна ціни ayFLOW до USD становила $ -0,00000078875841253.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000342562967154937-0,90%
30 днів$ +0,0041463122+11,17%
60 днів$ -0,0057249144-15,42%
90 днів$ -0,00000078875841253-0,00%

Прогноз ціни ayFLOW

Прогноз ціни ayFLOW (AYFLOW) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AYFLOW у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ayFLOW (AYFLOW) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ayFLOW потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ayFLOW у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AYFLOW на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ayFLOW.

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Про ayFLOW

Яка зараз ціна торгівлі ayFLOW?

ayFLOW (AYFLOW) наразі коштує ₴1.6356290569047619360000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні -0.90% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни ayFLOW сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Liquid Staking Tokens,Flow EVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі AYFLOW?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає ayFLOW у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #3111 місце за ринковою капіталізацією ₴34166004.81489723840000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо AYFLOW?

З обігом 20888596.02927778 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою ayFLOW?

Діапазон цін від ₴1.6149624602981706400000 до ₴1.6785412056047803360000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як ayFLOW поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Liquid Staking Tokens,Flow EVM Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, AYFLOW продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про ayFLOW

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:12:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ayFLOW (AYFLOW)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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