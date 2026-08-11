Сьогоднішня ціна ayFLOW

Поточна ціна ayFLOW (AYFLOW) сьогодні становить $ 0,03710569, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AYFLOW до USD становить $ 0,03710569 за AYFLOW.

ayFLOW наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 775 086, з циркуляційною пропозицією у 20,89M AYFLOW. Протягом останніх 24 годин AYFLOW торгувався між $ 0,03663685 (мінімум) та $ 0,03807919 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,429407, тоді як історичний мінімум — $ 0,02914672.

У короткостроковій динаміці AYFLOW змінився на -0,20% за останню годину та на +13,12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 189,42.

Ринкова інформація щодо ayFLOW (AYFLOW)

Ринкова капіталізація $ 775,09K$ 775,09K $ 775,09K Обсяг (за 24 год) $ 189,42$ 189,42 $ 189,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 775,09K$ 775,09K $ 775,09K Циркуляційне постачання 20,89M 20,89M 20,89M Загальна пропозиція 20 888 596,02927778 20 888 596,02927778 20 888 596,02927778

Поточна ринкова капіталізація ayFLOW — $ 775,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 189,42. Циркуляційна пропозиція AYFLOW — 20,89M, зі загальною пропозицією 20888596.02927778. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 775,09K.