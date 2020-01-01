Токеноміка Avant Staked USD (SAVUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Avant Staked USD (SAVUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avant Staked USD (SAVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing. Офіційний вебсайт: https://www.avantprotocol.com/ Купити SAVUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avant Staked USD (SAVUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avant Staked USD (SAVUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 70,99M $ 70,99M $ 70,99M Загальна пропозиція: $ 67,39M $ 67,39M $ 67,39M Циркуляційна пропозиція: $ 67,39M $ 67,39M $ 67,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 70,99M $ 70,99M $ 70,99M Історичний максимум: $ 1,064 $ 1,064 $ 1,064 Історичний мінімум: $ 0,937701 $ 0,937701 $ 0,937701 Поточна ціна: $ 1,053 $ 1,053 $ 1,053 Дізнайтеся більше про ціну Avant Staked USD (SAVUSD)

Токеноміка Avant Staked USD (SAVUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avant Staked USD (SAVUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SAVUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SAVUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SAVUSD, досліджуйте ціну токена SAVUSD в реальному часі!

Прогноз ціни SAVUSD Хочете знати, куди рухається SAVUSD? Наша сторінка прогнозу ціни SAVUSD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SAVUSD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!