Ціна Avant Staked USD (SAVUSD)
Поточна ціна Avant Staked USD (SAVUSD) сьогодні становить 0.996149 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна SAVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avant Staked USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51 USD
- зміна ціни Avant Staked USD протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 1.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avant Staked USD до USD становила $ -0.0004315143889666.
За останні 30 днів зміна ціни Avant Staked USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avant Staked USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avant Staked USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004315143889666
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avant Staked USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.04%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape: Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities. Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security. Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources. Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.
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