Сьогоднішня ціна Avant Staked USD (SAVUSD)

Поточна ціна Avant Staked USD (SAVUSD) сьогодні становить 0.996149 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна SAVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avant Staked USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.51 USD

- зміна ціни Avant Staked USD протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 1.18M USD

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