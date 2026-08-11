Сьогоднішня ціна Apple

Поточна ціна Apple (APPLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації APPLE до USD становить $ 0 за APPLE.

Apple наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31,768, з циркуляційною пропозицією у 999.77M APPLE. Протягом останніх 24 годин APPLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00332199, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці APPLE змінився на -0.38% за останню годину та на -6.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Apple (APPLE)

Ринкова капіталізація $ 31.77K$ 31.77K $ 31.77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31.77K$ 31.77K $ 31.77K Циркуляційне постачання 999.77M 999.77M 999.77M Загальна пропозиція 999,769,253.080183 999,769,253.080183 999,769,253.080183

Поточна ринкова капіталізація Apple — $ 31.77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APPLE — 999.77M, зі загальною пропозицією 999769253.080183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31.77K.