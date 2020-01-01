Токеноміка ANGLE (ANGLE) Дізнайтеся ключову інформацію про ANGLE (ANGLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ANGLE (ANGLE) ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Офіційний вебсайт: https://www.angle.money Купити ANGLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ANGLE (ANGLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ANGLE (ANGLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 201,48M $ 201,48M $ 201,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,08M $ 13,08M $ 13,08M Історичний максимум: $ 2,33 $ 2,33 $ 2,33 Історичний мінімум: $ 0,01116791 $ 0,01116791 $ 0,01116791 Поточна ціна: $ 0,01306913 $ 0,01306913 $ 0,01306913 Дізнайтеся більше про ціну ANGLE (ANGLE)

Токеноміка ANGLE (ANGLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ANGLE (ANGLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANGLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANGLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANGLE, досліджуйте ціну токена ANGLE в реальному часі!

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