Сьогоднішня ціна Alphakek

Поточна ціна Alphakek (AIKEK) сьогодні становить $ 0.00215036, зі зміною 1.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIKEK до USD становить $ 0.00215036 за AIKEK.

Alphakek наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 510,322, з циркуляційною пропозицією у 237.32M AIKEK. Протягом останніх 24 годин AIKEK торгувався між $ 0.00213681 (мінімум) та $ 0.00218954 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.059969, тоді як історичний мінімум — $ 0.00158748.

У короткостроковій динаміці AIKEK змінився на +0.05% за останню годину та на +6.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 448.72.

Ринкова інформація щодо Alphakek (AIKEK)

Ринкова капіталізація $ 510.32K$ 510.32K $ 510.32K Обсяг (за 24 год) $ 448.72$ 448.72 $ 448.72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 510.32K$ 510.32K $ 510.32K Циркуляційне постачання 237.32M 237.32M 237.32M Загальна пропозиція 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

Поточна ринкова капіталізація Alphakek — $ 510.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 448.72. Циркуляційна пропозиція AIKEK — 237.32M, зі загальною пропозицією 237319317.29878262. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 510.32K.