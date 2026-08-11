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Поточна ціна Alphakek сьогодні становить 0.00215036 USD. Ринкова капіталізація AIKEK становить 510,322 USD. Відстежуйте оновлення цін AIKEK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Alphakek сьогодні становить 0.00215036 USD. Ринкова капіталізація AIKEK становить 510,322 USD. Відстежуйте оновлення цін AIKEK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AIKEK

Інформація про ціну AIKEK

Що таке AIKEK

Офіційний вебсайт AIKEK

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Ціна Alphakek (AIKEK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AIKEK до USD:

$0.00215147
$0.00215147$0.00215147
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Alphakek (AIKEK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:47:58 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Alphakek

Поточна ціна Alphakek (AIKEK) сьогодні становить $ 0.00215036, зі зміною 1.87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AIKEK до USD становить $ 0.00215036 за AIKEK.

Alphakek наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 510,322, з циркуляційною пропозицією у 237.32M AIKEK. Протягом останніх 24 годин AIKEK торгувався між $ 0.00213681 (мінімум) та $ 0.00218954 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.059969, тоді як історичний мінімум — $ 0.00158748.

У короткостроковій динаміці AIKEK змінився на +0.05% за останню годину та на +6.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 448.72.

Ринкова інформація щодо Alphakek (AIKEK)

$ 510.32K
$ 510.32K$ 510.32K

$ 448.72
$ 448.72$ 448.72

$ 510.32K
$ 510.32K$ 510.32K

237.32M
237.32M 237.32M

237,319,317.29878262
237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

Поточна ринкова капіталізація Alphakek — $ 510.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 448.72. Циркуляційна пропозиція AIKEK — 237.32M, зі загальною пропозицією 237319317.29878262. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 510.32K.

Історія ціни Alphakek у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00213681
$ 0.00213681$ 0.00213681
Мін. за 24 год
$ 0.00218954
$ 0.00218954$ 0.00218954
Макс. за 24 год

$ 0.00213681
$ 0.00213681$ 0.00213681

$ 0.00218954
$ 0.00218954$ 0.00218954

$ 0.059969
$ 0.059969$ 0.059969

$ 0.00158748
$ 0.00158748$ 0.00158748

+0.05%

-1.86%

+6.18%

+6.18%

Історія ціни Alphakek (AIKEK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alphakek до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alphakek до USD становила $ +0.0001792249.
За останні 60 днів зміна ціни Alphakek до USD становила $ +0.0006619298.
За останні 90 днів зміна ціни Alphakek до USD становила $ +0.000000393400337634.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1.86%
30 днів$ +0.0001792249+8.33%
60 днів$ +0.0006619298+30.78%
90 днів$ +0.000000393400337634+0.00%

Прогноз ціни Alphakek

Прогноз ціни Alphakek (AIKEK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AIKEK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Alphakek (AIKEK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Alphakek потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Alphakek у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AIKEK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Alphakek.

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Ресурс Alphakek (AIKEK)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsAI ApplicationsAI Framework

Про Alphakek

Яка зараз актуальна вартість Alphakek?

Сьогодні Alphakek торгується за ціною ₴0.0947694875605663360000, змінивши свою ціну на -1.86% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є AIKEK саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Alphakek сьогодні?

Alphakek має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував AIKEK протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.0941723193857278560000 до ₴0.0964962070506159040000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі AIKEK сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Alphakek?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Artificial Intelligence (AI),Analytics,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Telegram Apps,Discord Bots,Base Ecosystem,AI Agents,AI Applications,AI Framework,DeFAI,x402 Ecosystem, побудований на --, профіль ризику AIKEK може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Alphakek

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:47:58 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Alphakek (AIKEK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0.028280
$0.028280$0.028280

+89.83%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.71727
$0.71727$0.71727

+62.54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.1417
$3.1417$3.1417

+74.43%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00917
$0.00917$0.00917

+53.08%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.52498
$0.52498$0.52498

+37.47%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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