Сьогоднішня ціна Allbridge Zero

Поточна ціна Allbridge Zero (ABR0) сьогодні становить $ 0,05298, зі зміною 2,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABR0 до USD становить $ 0,05298 за ABR0.

Allbridge Zero наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 082 785, з циркуляційною пропозицією у 20,44M ABR0. Протягом останніх 24 годин ABR0 торгувався між $ 0,052971 (мінімум) та $ 0,054319 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,66, тоді як історичний мінімум — $ 0,00778054.

У короткостроковій динаміці ABR0 змінився на 0,00% за останню годину та на -5,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,39.

Ринкова інформація щодо Allbridge Zero (ABR0)

Ринкова капіталізація $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Обсяг (за 24 год) $ 2,39$ 2,39 $ 2,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,17M$ 5,17M $ 5,17M Циркуляційне постачання 20,44M 20,44M 20,44M Загальна пропозиція 97 650 072,17284167 97 650 072,17284167 97 650 072,17284167

Поточна ринкова капіталізація Allbridge Zero — $ 1,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,39. Циркуляційна пропозиція ABR0 — 20,44M, зі загальною пропозицією 97650072.17284167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,17M.