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Поточна ціна Allbridge Zero сьогодні становить 0,05298 USD. Ринкова капіталізація ABR0 становить 1 082 785 USD. Відстежуйте оновлення цін ABR0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Allbridge Zero сьогодні становить 0,05298 USD. Ринкова капіталізація ABR0 становить 1 082 785 USD. Відстежуйте оновлення цін ABR0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ABR0

Інформація про ціну ABR0

Що таке ABR0

Офіційний вебсайт ABR0

Токеноміка ABR0

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Ціна Allbridge Zero (ABR0)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ABR0 до USD:

$0,05298
$0,05298$0,05298
-0,02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Allbridge Zero (ABR0) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:45:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Allbridge Zero

Поточна ціна Allbridge Zero (ABR0) сьогодні становить $ 0,05298, зі зміною 2,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ABR0 до USD становить $ 0,05298 за ABR0.

Allbridge Zero наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 082 785, з циркуляційною пропозицією у 20,44M ABR0. Протягом останніх 24 годин ABR0 торгувався між $ 0,052971 (мінімум) та $ 0,054319 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 9,66, тоді як історичний мінімум — $ 0,00778054.

У короткостроковій динаміці ABR0 змінився на 0,00% за останню годину та на -5,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,39.

Ринкова інформація щодо Allbridge Zero (ABR0)

$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

$ 2,39
$ 2,39$ 2,39

$ 5,17M
$ 5,17M$ 5,17M

20,44M
20,44M 20,44M

97 650 072,17284167
97 650 072,17284167 97 650 072,17284167

Поточна ринкова капіталізація Allbridge Zero — $ 1,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,39. Циркуляційна пропозиція ABR0 — 20,44M, зі загальною пропозицією 97650072.17284167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,17M.

Історія ціни Allbridge Zero у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,052971
$ 0,052971$ 0,052971
Мін. за 24 год
$ 0,054319
$ 0,054319$ 0,054319
Макс. за 24 год

$ 0,052971
$ 0,052971$ 0,052971

$ 0,054319
$ 0,054319$ 0,054319

$ 9,66
$ 9,66$ 9,66

$ 0,00778054
$ 0,00778054$ 0,00778054

0,00%

-2,46%

-5,84%

-5,84%

Історія ціни Allbridge Zero (ABR0) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Allbridge Zero до USD становила $ -0,001338894495968829.
За останні 30 днів зміна ціни Allbridge Zero до USD становила $ -0,0001712578.
За останні 60 днів зміна ціни Allbridge Zero до USD становила $ -0,0018917197.
За останні 90 днів зміна ціни Allbridge Zero до USD становила $ -0,00000010015269841.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001338894495968829-2,46%
30 днів$ -0,0001712578-0,32%
60 днів$ -0,0018917197-3,57%
90 днів$ -0,00000010015269841-0,00%

Прогноз ціни Allbridge Zero

Прогноз ціни Allbridge Zero (ABR0) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ABR0 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Allbridge Zero (ABR0) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Allbridge Zero потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Allbridge Zero (ABR0)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Aurora EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

Про Allbridge Zero

Яка зараз актуальна вартість Allbridge Zero?

Сьогодні Allbridge Zero торгується за ціною ₴2.3349055278924480000, змінивши свою ціну на -2.46% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є ABR0 саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Allbridge Zero сьогодні?

Allbridge Zero має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував ABR0 протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴2.33450888482428960000 до ₴2.39391720214401440000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі ABR0 сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Allbridge Zero?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem, побудований на --, профіль ризику ABR0 може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Allbridge Zero

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:45:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Allbridge Zero (ABR0)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Allbridge Zero

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$3,1521
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+75,00%

TradingRazor

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+53,75%

DAPPOS

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DOS

$0,53034
$0,53034$0,53034

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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