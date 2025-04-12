Сьогоднішня ціна Agent Smith (SMITH)

Поточна ціна Agent Smith (SMITH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 225.65K USD. Ціна SMITH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Agent Smith:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Agent Smith протягом дня — +15.95%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін SMITH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMITH.