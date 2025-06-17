Ціна AGENT (AGENT)
Поточна ціна AGENT (AGENT) сьогодні становить 0,0026603 USD з ринковою капіталізацією $ 2,66M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGENT:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AGENT протягом дня — -12,65%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGENT до USD становила $ -0,000385425097638553.
За останні 30 днів зміна ціни AGENT до USD становила $ -0,0016117140.
За останні 60 днів зміна ціни AGENT до USD становила $ -0,0012829264.
За останні 90 днів зміна ціни AGENT до USD становила $ -0,004767781417425521.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000385425097638553
|-12,65%
|30 днів
|$ -0,0016117140
|-60,58%
|60 днів
|$ -0,0012829264
|-48,22%
|90 днів
|$ -0,004767781417425521
|-64,18%
Останній аналіз цін AGENT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,34%
-12,65%
-36,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.
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