Сьогоднішня ціна AGENT (AGENT)

Поточна ціна AGENT (AGENT) сьогодні становить 0,0026603 USD з ринковою капіталізацією $ 2,66M USD. Ціна AGENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AGENT протягом дня — -12,65%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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