Яка зараз ціна Zorro?

Живуча ціна Zorro (ZORRO) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Zorro позиціонується на ринку?

Наразі Zorro займає #7833 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1362825.71537472000000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ZORRO?

Обсяг токенів у обігу ZORRO становить 10000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Zorro за останню добу?

За останню добу Zorro торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Zorro віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Zorro досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.1136504968825363200000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ZORRO?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Zorro?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,ZkSync Ecosystem,Cat-Themed. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.