Токеноміка Pundi X (PUNDIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Pundi X (PUNDIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pundi X (PUNDIX) Pundi X — провідний розробник пристроїв на основі блокчейну, що має на меті трансформувати роздрібний бізнес завдяки своєму рішенню для точок продажу на основі блокчейну. Рішення дозволяє роздрібним торговцям і споживачам здійснювати миттєві транзакції в магазині на основі блокчейну. Офіційний вебсайт: https://pundix.com/ Whitepaper: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Купити PUNDIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pundi X (PUNDIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pundi X (PUNDIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 68,99M $ 68,99M $ 68,99M Загальна пропозиція: $ 258,53M $ 258,53M $ 258,53M Циркуляційна пропозиція: $ 258,39M $ 258,39M $ 258,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 69,03M $ 69,03M $ 69,03M Історичний максимум: $ 0,8636 $ 0,8636 $ 0,8636 Історичний мінімум: $ 0,21487481482968304 $ 0,21487481482968304 $ 0,21487481482968304 Поточна ціна: $ 0,267 $ 0,267 $ 0,267 Дізнайтеся більше про ціну Pundi X (PUNDIX)

Токеноміка Pundi X (PUNDIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pundi X (PUNDIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PUNDIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUNDIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUNDIX, досліджуйте ціну токена PUNDIX в реальному часі!

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