Токеноміка Pundi X (PUNDIX)

Токеноміка Pundi X (PUNDIX)

Дізнайтеся ключову інформацію про Pundi X (PUNDIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Pundi X (PUNDIX)

Pundi X — провідний розробник пристроїв на основі блокчейну, що має на меті трансформувати роздрібний бізнес завдяки своєму рішенню для точок продажу на основі блокчейну. Рішення дозволяє роздрібним торговцям і споживачам здійснювати миттєві транзакції в магазині на основі блокчейну.

Офіційний вебсайт:
https://pundix.com/
Whitepaper:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Токеноміка та аналіз ціни Pundi X (PUNDIX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pundi X (PUNDIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 68,99M
$ 68,99M$ 68,99M
Загальна пропозиція:
$ 258,53M
$ 258,53M$ 258,53M
Циркуляційна пропозиція:
$ 258,39M
$ 258,39M$ 258,39M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 69,03M
$ 69,03M$ 69,03M
Історичний максимум:
$ 0,8636
$ 0,8636$ 0,8636
Історичний мінімум:
$ 0,21487481482968304
$ 0,21487481482968304$ 0,21487481482968304
Поточна ціна:
$ 0,267
$ 0,267$ 0,267

Токеноміка Pundi X (PUNDIX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Pundi X (PUNDIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів PUNDIX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PUNDIX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку PUNDIX, досліджуйте ціну токена PUNDIX в реальному часі!

Як купити PUNDIX

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Історія ціни Pundi X (PUNDIX)

Аналіз історії ціни PUNDIX допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни PUNDIX

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.