Актуальна ціна Black Mirror сьогодні становить 0.009306 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MIRROR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MIRROR на MEXC вже зараз.

Логотип Black Mirror

Курс Black Mirror (MIRROR)

Актуальна ціна 1 MIRROR до USD:

$0,009306
$0,009306$0,009306
+0,42%1D
USD
Графік ціни Black Mirror (MIRROR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:02:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Black Mirror (MIRROR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,008754
$ 0,008754$ 0,008754
Мін. за 24 год
$ 0,009797
$ 0,009797$ 0,009797
Макс. за 24 год

$ 0,008754
$ 0,008754$ 0,008754

$ 0,009797
$ 0,009797$ 0,009797

$ 0,08619121021102388
$ 0,08619121021102388$ 0,08619121021102388

$ 0,008786149593027325
$ 0,008786149593027325$ 0,008786149593027325

+0,19%

+0,42%

-5,05%

-5,05%

Актуальна ціна Black Mirror (MIRROR) становить $ 0,009306. За останні 24 години MIRROR торгувався між мінімумом у $ 0,008754 і максимумом у $ 0,009797, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MIRROR становить $ 0,08619121021102388, тоді як його історичний мінімум — $ 0,008786149593027325.

Що стосується короткострокових результатів, то MIRROR змінився на +0,19% за останню годину, +0,42% за 24 години та на -5,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Black Mirror (MIRROR)

No.2252

$ 893,16K
$ 893,16K$ 893,16K

$ 97,18K
$ 97,18K$ 97,18K

$ 9,31M
$ 9,31M$ 9,31M

95,98M
95,98M 95,98M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

9,59%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Black Mirror — $ 893,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 97,18K. Циркуляційна пропозиція MIRROR — 95,98M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,31M.

Історія ціни Black Mirror (MIRROR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Black Mirror за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00003892+0,42%
30 днів$ -0,019844-68,08%
60 днів$ -0,010694-53,47%
90 днів$ -0,010694-53,47%
Зміна ціни Black Mirror сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MIRROR на $ +0,00003892 (+0,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Black Mirror за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,019844 (-68,08%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Black Mirror за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MIRROR змінився на $ -0,010694 (-53,47%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Black Mirror за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,010694 (-53,47%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Black Mirror (MIRROR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Black Mirror зараз.

Що таке Black Mirror (MIRROR)

Офіційне ончейн розширення всесвіту «Чорного дзеркала» — перетворення культової телевізійної франшизи на інтерактивну розважальну екосистему, якою володіє, формує та керує її спільнота.

Проєкт Black Mirror доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Black Mirror. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MIRROR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Black Mirror у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Black Mirror безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Black Mirror (USD)

Скільки коштуватиме Black Mirror (MIRROR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Black Mirror (MIRROR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Black Mirror.

Перегляньте прогноз ціни Black Mirror вже зараз!

Токеноміка Black Mirror (MIRROR)

Розуміння токеноміки Black Mirror (MIRROR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MIRROR зараз!

Як купити Black Mirror (MIRROR)

Шукаєте як купити Black Mirror? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Black Mirror на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MIRROR до місцевих валют

1 Black Mirror (MIRROR) до VND
244,88739
1 Black Mirror (MIRROR) до AUD
A$0,01423818
1 Black Mirror (MIRROR) до GBP
0,0069795
1 Black Mirror (MIRROR) до EUR
0,00800316
1 Black Mirror (MIRROR) до USD
$0,009306
1 Black Mirror (MIRROR) до MYR
RM0,03927132
1 Black Mirror (MIRROR) до TRY
0,3913173
1 Black Mirror (MIRROR) до JPY
¥1,414512
1 Black Mirror (MIRROR) до ARS
ARS$13,80703302
1 Black Mirror (MIRROR) до RUB
0,75769452
1 Black Mirror (MIRROR) до INR
0,81725292
1 Black Mirror (MIRROR) до IDR
Rp155,09993796
1 Black Mirror (MIRROR) до PHP
0,54551772
1 Black Mirror (MIRROR) до EGP
￡E.0,44277948
1 Black Mirror (MIRROR) до BRL
R$0,05006628
1 Black Mirror (MIRROR) до CAD
C$0,0130284
1 Black Mirror (MIRROR) до BDT
1,1371932
1 Black Mirror (MIRROR) до NGN
13,5853641
1 Black Mirror (MIRROR) до COP
$36,3515625
1 Black Mirror (MIRROR) до ZAR
R.0,16127298
1 Black Mirror (MIRROR) до UAH
0,38889774
1 Black Mirror (MIRROR) до TZS
T.Sh.23,14923336
1 Black Mirror (MIRROR) до VES
Bs1,972872
1 Black Mirror (MIRROR) до CLP
$8,803476
1 Black Mirror (MIRROR) до PKR
Rs2,62726992
1 Black Mirror (MIRROR) до KZT
4,99508856
1 Black Mirror (MIRROR) до THB
฿0,30514374
1 Black Mirror (MIRROR) до TWD
NT$0,2866248
1 Black Mirror (MIRROR) до AED
د.إ0,03415302
1 Black Mirror (MIRROR) до CHF
Fr0,00735174
1 Black Mirror (MIRROR) до HKD
HK$0,07230762
1 Black Mirror (MIRROR) до AMD
֏3,55051818
1 Black Mirror (MIRROR) до MAD
.د.م0,08589438
1 Black Mirror (MIRROR) до MXN
$0,1712304
1 Black Mirror (MIRROR) до SAR
ريال0,0348975
1 Black Mirror (MIRROR) до ETB
Br1,40529906
1 Black Mirror (MIRROR) до KES
KSh1,19917116
1 Black Mirror (MIRROR) до JOD
د.أ0,006597954
1 Black Mirror (MIRROR) до PLN
0,03387384
1 Black Mirror (MIRROR) до RON
лв0,04066722
1 Black Mirror (MIRROR) до SEK
kr0,08729028
1 Black Mirror (MIRROR) до BGN
лв0,01563408
1 Black Mirror (MIRROR) до HUF
Ft3,12700212
1 Black Mirror (MIRROR) до CZK
0,19486764
1 Black Mirror (MIRROR) до KWD
د.ك0,002847636
1 Black Mirror (MIRROR) до ILS
0,03061674
1 Black Mirror (MIRROR) до BOB
Bs0,06411834
1 Black Mirror (MIRROR) до AZN
0,0158202
1 Black Mirror (MIRROR) до TJS
SM0,08589438
1 Black Mirror (MIRROR) до GEL
0,02521926
1 Black Mirror (MIRROR) до AOA
Kz8,51415246
1 Black Mirror (MIRROR) до BHD
.د.ب0,003499056
1 Black Mirror (MIRROR) до BMD
$0,009306
1 Black Mirror (MIRROR) до DKK
kr0,05983758
1 Black Mirror (MIRROR) до HNL
L0,24372414
1 Black Mirror (MIRROR) до MUR
0,42360912
1 Black Mirror (MIRROR) до NAD
$0,16117992
1 Black Mirror (MIRROR) до NOK
kr0,09287388
1 Black Mirror (MIRROR) до NZD
$0,01609938
1 Black Mirror (MIRROR) до PAB
B/.0,009306
1 Black Mirror (MIRROR) до PGK
K0,03917826
1 Black Mirror (MIRROR) до QAR
ر.ق0,03378078
1 Black Mirror (MIRROR) до RSD
дин.0,9394407
1 Black Mirror (MIRROR) до UZS
soʻm112,12045614
1 Black Mirror (MIRROR) до ALL
L0,7742592
1 Black Mirror (MIRROR) до ANG
ƒ0,01665774
1 Black Mirror (MIRROR) до AWG
ƒ0,0167508
1 Black Mirror (MIRROR) до BBD
$0,018612
1 Black Mirror (MIRROR) до BAM
KM0,01563408
1 Black Mirror (MIRROR) до BIF
Fr27,368946
1 Black Mirror (MIRROR) до BND
$0,01200474
1 Black Mirror (MIRROR) до BSD
$0,009306
1 Black Mirror (MIRROR) до JMD
$1,4894253
1 Black Mirror (MIRROR) до KHR
37,37345436
1 Black Mirror (MIRROR) до KMF
Fr3,945744
1 Black Mirror (MIRROR) до LAK
202,30434378
1 Black Mirror (MIRROR) до LKR
රු2,81655396
1 Black Mirror (MIRROR) до MDL
L0,15745752
1 Black Mirror (MIRROR) до MGA
Ar41,54458968
1 Black Mirror (MIRROR) до MOP
P0,07426188
1 Black Mirror (MIRROR) до MVR
0,1423818
1 Black Mirror (MIRROR) до MWK
MK16,1003106
1 Black Mirror (MIRROR) до MZN
MT0,59474646
1 Black Mirror (MIRROR) до NPR
रु1,30442202
1 Black Mirror (MIRROR) до PYG
65,532852
1 Black Mirror (MIRROR) до RWF
Fr13,484394
1 Black Mirror (MIRROR) до SBD
$0,07649532
1 Black Mirror (MIRROR) до SCR
0,12851586
1 Black Mirror (MIRROR) до SRD
$0,36935514
1 Black Mirror (MIRROR) до SVC
$0,08114832
1 Black Mirror (MIRROR) до SZL
L0,16108686
1 Black Mirror (MIRROR) до TMT
m0,032571
1 Black Mirror (MIRROR) до TND
د.ت0,02726658
1 Black Mirror (MIRROR) до TTD
$0,06290856
1 Black Mirror (MIRROR) до UGX
Sh32,422104
1 Black Mirror (MIRROR) до XAF
Fr5,248584
1 Black Mirror (MIRROR) до XCD
$0,0251262
1 Black Mirror (MIRROR) до XOF
Fr5,248584
1 Black Mirror (MIRROR) до XPF
Fr0,949212
1 Black Mirror (MIRROR) до BWP
P0,12442122
1 Black Mirror (MIRROR) до BZD
$0,018612
1 Black Mirror (MIRROR) до CVE
$0,8831394
1 Black Mirror (MIRROR) до DJF
Fr1,647162
1 Black Mirror (MIRROR) до DOP
$0,59260608
1 Black Mirror (MIRROR) до DZD
د.ج1,2107106
1 Black Mirror (MIRROR) до FJD
$0,02131074
1 Black Mirror (MIRROR) до GNF
Fr80,21772
1 Black Mirror (MIRROR) до GTQ
Q0,07109784
1 Black Mirror (MIRROR) до GYD
$1,94151078
1 Black Mirror (MIRROR) до ISK
kr1,135332

Ресурс Black Mirror

Щоб дізнатися більше про Black Mirror, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтBlack Mirror
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Black Mirror

Скільки сьогодні коштує Black Mirror (MIRROR)?
Актуальна ціна MIRROR у USD становить 0,009306 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MIRROR до USD?
Поточна ціна MIRROR до USD — $ 0,009306. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Black Mirror?
Ринкова капіталізація MIRROR — $ 893,16K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MIRROR?
Циркуляційна пропозиція MIRROR — 95,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MIRROR?
MIRROR досяг історичної максимальної ціни у 0,08619121021102388 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MIRROR?
Історична мінімальна ціна MIRROR становила 0,008786149593027325 USD.
Який обсяг торгівлі MIRROR?
Актуальний обсяг торгівлі MIRROR за 24 години — $ 97,18K USD.
Чи підніметься ціна MIRROR цього року?
MIRROR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MIRROR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:02:04 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

