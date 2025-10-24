Згідно з вашим прогнозом, Black Mirror потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,009372 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Black Mirror потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,009840 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MIRROR на 2027 рік становить $ 0,010332 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна MIRROR на 2028 рік становить $ 0,010849 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIRROR у 2029 році становить $ 0,011391, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIRROR у 2030 році становить $ 0,011961, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Black Mirror потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,019483.

У 2050 році ціна Black Mirror потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,031736.