Сьогоднішня ціна Mia Ko

Поточна ціна Mia Ko (MIA) сьогодні становить $ 0,003407, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIA до USD становить $ 0,003407 за MIA.

Mia Ko наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MIA. Протягом останніх 24 годин MIA торгувався між $ 0,002649 (мінімум) та $ 0,003897 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MIA змінився на -2,61% за останню годину та на -8,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,07K.

Ринкова інформація щодо Mia Ko (MIA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) $ 54,07K$ 54,07K $ 54,07K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Mia Ko — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,07K. Циркуляційна пропозиція MIA — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.