Поточна ціна Mia Ko сьогодні становить 0,003407 USD. Ринкова капіталізація MIA становить -- USD. Відстежуйте оновлення цін MIA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!

Докладніше про MIA

Інформація про ціну MIA

Що таке MIA

Токеноміка MIA

Прогноз ціни MIA

Історія MIA

Посібник з купівлі MIA

Конвертація MIA у фіатну валюту

Спот MIA

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Mia Ko

Курс Mia Ko (MIA)

Актуальна ціна 1 MIA до USD:

$0,003407
$0,003407
-0,40%1D
USD
Графік ціни Mia Ko (MIA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:06:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mia Ko

Поточна ціна Mia Ko (MIA) сьогодні становить $ 0,003407, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIA до USD становить $ 0,003407 за MIA.

Mia Ko наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- MIA. Протягом останніх 24 годин MIA торгувався між $ 0,002649 (мінімум) та $ 0,003897 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці MIA змінився на -2,61% за останню годину та на -8,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 54,07K.

Ринкова інформація щодо Mia Ko (MIA)

--
--

$ 54,07K
$ 54,07K

$ 0,00
$ 0,00

--
--

--
--

SOL

Поточна ринкова капіталізація Mia Ko — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,07K. Циркуляційна пропозиція MIA — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Mia Ko у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,002649
$ 0,002649
Мін. за 24 год
$ 0,003897
$ 0,003897
Макс. за 24 год

$ 0,002649
$ 0,002649

$ 0,003897
$ 0,003897

--
--

--
--

-2,61%

-0,40%

-8,07%

-8,07%

Історія ціни Mia Ko (MIA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Mia Ko за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00001368-0,40%
30 днів$ +0,002407+240,70%
60 днів$ +0,002407+240,70%
90 днів$ +0,002407+240,70%
Зміна ціни Mia Ko сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MIA на $ -0,00001368 (-0,40%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Mia Ko за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,002407 (+240,70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Mia Ko за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MIA змінився на $ +0,002407 (+240,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Mia Ko за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,002407 (+240,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Mia Ko (MIA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Mia Ko зараз.

Аналіз ШІ для Mia Ko

Аналітика на основі штучного інтелекту, яка аналізує останні рухи ціни, тенденції обсягу торгівлі та індикатори ринкових настроїв Mia Ko, надаючи оновлення в режимі реального часу для виявлення торгових можливостей та підтримки прийняття обґрунтованих рішень.

Які фактори впливають на ціни Mia Ko?

Ціни на токен MIA залежать від кількох ключових факторів:

Ринковий настрій: Загальні тенденції на крипторинку та довіра інвесторів значно впливають на рух цін MIA.

Попит і пропозиція: Обіг токенів, обсяг торгівлі та поведінка власників безпосередньо впливають на динаміку цін.

Розвиток проекту: Оновлення, партнерства, прогрес на шляху до реалізації дорожньої карти та технічні покращення підвищують інтерес інвесторів.

Регуляторні новини: Політика урядів та регуляторні зміни на крипторинках створюють волатильність цін.

Активність спільноти: Залученість у соціальних мережах, розвиток спільноти та темпи прийняття токену впливають на сприйняття ринку.

Листинги на біржах: Нові партнерства з біржами підвищують доступність та обсяг торгівлі.

Макрофактори: Глобальні економічні умови, інфляція та тенденції інституційних інвестицій впливають на ширший крипторинок.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Mia Ko?

Люди хочуть знати ціну Mia Ko (MIA) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфеля інвестицій, виявлення ринкових тенденцій, точне визначення часу для покупки чи продажу, оцінка інвестиційних можливостей та управління ризиками у волатильних крипторинках.

Прогноз ціни Mia Ko

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mia Ko потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

Хочете знати, якої ціни досягне Mia Ko у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MIA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mia Ko.

Як купити та інвестувати Mia Ko

Готові розпочати торгівлю з Mia Ko? Купівля MIA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Mia Ko. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Mia Ko (MIA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Mia Ko буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Mia Ko (MIA)

Що ви можете зробити з Mia Ko

Володіння Mia Ko відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Mia Ko (MIA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Що таке Mia Ko (MIA)

Mia — це емоційний ШІ-VTuber, побудований на API xAI, зосереджений навколо персоніфікованого персонажа з пам'яттю та голосовою взаємодією. Його позиціонують як мемкоїн, що відповідає тренду людиноподібних ШІ-наративів.

Ресурс Mia Ko

Щоб дізнатися більше про Mia Ko, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Mia Ko

Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:06:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mia Ko (MIA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
01-20 22:09:49Оновлення в галузі
Спотове золото різко зросло в короткостроковій перспективі, пробивши $4 740/унція, досягнувши нового історичного максимуму
01-20 13:14:57Оновлення в галузі
Трамп коментує тарифи ЄС, золото досягає нового історичного максимуму, біткоїн короткочасно падає
01-19 16:31:41Оновлення в галузі
Сектор конфіденційності демонструє естафетне ралі, DUSK злетів понад 120% за один день
01-19 08:14:46Оновлення в галузі
Загрози європейських та американських тарифів знову виникли, криптовалютний ринок зазнав "швидкого закриття" у понеділок вранці
01-19 07:38:00Дорогоцінні метали
Спотове золото та срібло досягли нових історичних максимумів
01-18 14:28:43Оновлення в галузі
Ринкові настрої на крипторинку залишаються "нейтральними", демонструючи загальне відновлення з попередніх рівнів

Mia Ko Головні новини

Дізнайтеся більше про Mia Ko

MIA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MIA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MIAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Mia Ko (MIA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Mia Ko у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MIA/USDT
$0,003407
$0,003407
-0,52%
0,00% (USDT)

$0,00000

$0,00000

$0,02192

$0,02272

$0,01140

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор MIA до USD

Сума

MIA
MIA
USD
USD

1 MIA = 0,003407 USD