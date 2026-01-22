Згідно з вашим прогнозом, Mia Ko може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003432 у 2026 році.

Згідно з вашим прогнозом, Mia Ko може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003603 у 2027 році.

Відповідно до моделі прогнозування цін, у 2028 році вартість MIA, як очікується, досягне $ 0,003783, що становить 10,25% зростання.

Відповідно до моделі прогнозування цін, у 2029 році вартість MIA, як очікується, досягне $ 0,003972, що становить 15,76% зростання.

Згідно з наведеною вище моделлю прогнозування цін, цільова ціна MIA у 2030 році становить $ 0,004171, з орієнтовним показником зростання 21,55%.

У 2040 році ціна Mia Ko потенційно може зрости на 97,99% і досягти торгової ціни у $ 0,006795.

У 2050 році ціна Mia Ko потенційно може зрости на 222,51% і досягти торгової ціни у $ 0,011068.