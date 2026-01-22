Прогноз ціни Mia Ko (MIA) у USD

Отримайте прогнози цін Mia Ko на 2027, 2028, 2029, 2030 роки та інші роки. Спрогнозуйте, наскільки може зрости MIA протягом наступних п'яти років або довше з миттєвими прогнозами на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Mia Ko
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Mia Ko
$0,003432
$0,003432$0,003432
+0,32%
USD
Фактичний
Прогнозування
Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:18:12 (UTC+8)

Прогноз ціни Mia Ko на 2026-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2026 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Mia Ko може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003432 у 2026 році.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2027 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Mia Ko може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,003603 у 2027 році.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2028 рік (через 2 роки)

Відповідно до моделі прогнозування цін, у 2028 році вартість MIA, як очікується, досягне $ 0,003783, що становить 10,25% зростання.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2029 рік (через 3 роки)

Відповідно до моделі прогнозування цін, у 2029 році вартість MIA, як очікується, досягне $ 0,003972, що становить 15,76% зростання.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2030 рік (через 4 роки)

Згідно з наведеною вище моделлю прогнозування цін, цільова ціна MIA у 2030 році становить $ 0,004171, з орієнтовним показником зростання 21,55%.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mia Ko потенційно може зрости на 97,99% і досягти торгової ціни у $ 0,006795.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 2050 рік (через 24 р.)

У 2050 році ціна Mia Ko потенційно може зрости на 222,51% і досягти торгової ціни у $ 0,011068.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2026
    $ 0,003432
    0,00%
  • 2027
    $ 0,003603
    5,00%
  • 2028
    $ 0,003783
    10,25%
  • 2029
    $ 0,003972
    15,76%
  • 2030
    $ 0,004171
    21,55%
  • 2031
    $ 0,004380
    27,63%
  • 2032
    $ 0,004599
    34,01%
  • 2033
    $ 0,004829
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2034
    $ 0,005070
    47,75%
  • 2035
    $ 0,005324
    55,13%
  • 2036
    $ 0,005590
    62,89%
  • 2037
    $ 0,005869
    71,03%
  • 2038
    $ 0,006163
    79,59%
  • 2039
    $ 0,006471
    88,56%
  • 2040
    $ 0,006795
    97,99%
  • 2050
    $ 0,011068
    222,51%

Короткостроковий прогноз ціни Mia Ko на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • January 22, 2026(Сьогодні)
    $ 0,003432
    0,00%
  • January 23, 2026(Завтра)
    $ 0,003432
    0,01%
  • January 29, 2026(Цього тижня)
    $ 0,003435
    0,10%
  • February 21, 2026(30 днів)
    $ 0,003446
    0,41%
Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на сьогодні

Прогнозована ціна для MIA на January 22, 2026(Сьогодні)становить 0,003432 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на завтра

На January 23, 2026(Завтра) прогноз ціни MIA з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 0,003432 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на цей тиждень

За даними January 29, 2026(Цього тижня) прогноз ціни MIA з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 0,003435 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Mia Ko (MIA) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна MIA становить 0,003446 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Mia Ko

$ 0,003432
$ 0,003432$ 0,003432

+0,32%

--
----

--
----

$ 53,96K
$ 53,96K$ 53,96K

--

Остання ціна MIA становить $ 0,003432, зі зміною за 24 години на +0,32%, а обсяг торгівлі за 24 години склав $ 53,96K.
Крім того, MIA має циркуляційну пропозицію у -- та загальну ринкову капіталізацію у --.

Як купити Mia Ko (MIA)

Бажаєте купити MIA? Зараз ви можете купити MIA за допомогою кредитної картки, банківського переказу, P2P і багатьох інших способів оплати. Дізнайтеся, як купити Mia Ko і почати працювати на MEXC вже зараз!

Дізнайтеся, як купити MIA вже зараз

Історична ціна Mia Ko

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Mia Ko, поточна ціна Mia Ko становить 0,003431 USD. Циркуляційна пропозиція Mia Ko (MIA) становить 0,00 MIA, що забезпечує ринкову капіталізацію у -- $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    -0,02%
    $ -0,000072
    $ 0,003897
    $ 0,002649
  • 7 днів
    -0,04%
    $ -0,000148
    $ 0,004573
    $ 0,001853
  • 30 днів
    2,43%
    $ 0,002432
    $ 0,007025
    $ 0,001
Показники за 24 години

За останні 24 години, Mia Ko показав рух ціни у -0,000072 $, що відображає -0,02% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Mia Ko сягнув максимуму в 0,004573 $ та мінімуму в 0,001853 $. При цьому ціна змінилася на -0,04%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал MIA для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Mia Ko зазнав зміну у 2,43%, що відображає приблизно 0,002432 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна MIA може змінитися ще більше.

Ознайомтеся з повною історією цін Mia Ko для отримання детальної інформації про тенденції на MEXC

Переглянути повну історію цін MIA

Як працює модуль прогнозування ціни Mia Ko (MIA)?

Модуль прогнозування ціни Mia Ko — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни MIA на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Mia Ko на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну MIA, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Mia Ko. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєMIA.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс MIA, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Mia Ko.

Чому важливий прогноз ціни MIA?

Прогнози ціни MIA мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в MIA?
Згідно з вашими прогнозами, MIA досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни MIA на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Mia Ko (MIA), прогнозована ціна MIA досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 MIA у 2027 році?
Поточна ціна 1 Mia Ko (MIA) становить $0,003432. Згідно з моделі прогнозування вище, очікується, що ціна MIA зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2027 році.
Якою буде прогнозована ціна MIA у 2028 році?
Прогнозується щорічне зростання Mia Ko (MIA) на 0,00%, а до 2028 року ціна MIA досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна MIA у 2029 році?
На основі вашого прогнозу цін, очікується, що Mia Ko (MIA) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Якою буде орієнтовна ціна MIA у 2030 році?
На основі вашого прогнозу цін, очікується, що Mia Ko (MIA) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2030 році.
Який прогноз ціни MIA на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Mia Ko (MIA) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 MIA досягне --.
Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:18:12 (UTC+8)

Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.