Токеноміка Gui Inu (GUI) Дізнайтеся ключову інформацію про Gui Inu (GUI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gui Inu (GUI) Gui Inu — це найкращий токен спільноти на тему собаки в Aptos, спрямований на заохочення та винагороду винахідницьких розробок за допомогою грантів спільноти, сприяє розвитку культури веселощів, високої зацікавленості та товариських відносин. Націлений на безперешкодну інтеграцію в екосистему Aptos, підтримуючи зростання різноманітних варіантів використання та забезпечуючи постійне пожвавлення в екосистемі. Офіційний вебсайт: http://guiinu.com/ Whitepaper: https://guiinu.medium.com/gui-the-story-mission-future-d8a6bcb9c32d Оглядач блокчейну: https://tracemove.io/coin/0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002/Gui%20Inu/GUI Купити GUI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gui Inu (GUI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gui Inu (GUI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,61M $ 2,61M $ 2,61M Загальна пропозиція: $ 777,78B $ 777,78B $ 777,78B Циркуляційна пропозиція: $ 555,90B $ 555,90B $ 555,90B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M Історичний максимум: $ 0,0001084 $ 0,0001084 $ 0,0001084 Історичний мінімум: $ 0,000003384116674074 $ 0,000003384116674074 $ 0,000003384116674074 Поточна ціна: $ 0,00000469 $ 0,00000469 $ 0,00000469 Дізнайтеся більше про ціну Gui Inu (GUI)

Токеноміка Gui Inu (GUI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gui Inu (GUI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GUI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GUI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GUI, досліджуйте ціну токена GUI в реальному часі!

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