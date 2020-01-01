Токеноміка Financie Token (FNCT) Дізнайтеся ключову інформацію про Financie Token (FNCT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Financie Token (FNCT) FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community. Офіційний вебсайт: https://fnct.xyz/ Whitepaper: https://fnct.xyz/whitepaper/en Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8Af78f0c818302164F73B2365fE152C2D1FE80e1 Купити FNCT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Financie Token (FNCT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Financie Token (FNCT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 32,07M $ 32,07M $ 32,07M Історичний максимум: $ 0,006789 $ 0,006789 $ 0,006789 Історичний мінімум: $ 0,000801430726532987 $ 0,000801430726532987 $ 0,000801430726532987 Поточна ціна: $ 0,0016035 $ 0,0016035 $ 0,0016035 Дізнайтеся більше про ціну Financie Token (FNCT)

Токеноміка Financie Token (FNCT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Financie Token (FNCT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FNCT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FNCT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FNCT, досліджуйте ціну токена FNCT в реальному часі!

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