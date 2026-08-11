Сьогоднішня ціна Chicago Coin

Поточна ціна Chicago Coin (CLT) сьогодні становить --, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLT до UAH становить -- за CLT.

Chicago Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CLT. Протягом останніх 24 годин CLT торгувався між -- (мінімум) та -- (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CLT змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Chicago Coin (CLT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- --

Поточна ринкова капіталізація Chicago Coin — --, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CLT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.